Подмосковье 19 марта 2024, 18:09 Подмосковные спортсмены выиграли четыре медали на чемпионате и Кубке России по фристайлу фото: Министерство спорта и молодежной политики Ярославской области

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Подмосковные спортсмены завоевали четыре медали на соревнованиях по фристайлу. Участники турниров заняли первое и второе места на национальном чемпионате, а также выиграли золото и бронзу финального этапа Кубка России.

Как рассказали в Министерстве физической культуры и спорта Московской области, братья Буровы, Максим и Илья, выступили в составе сборной команды Подмосковья на заключительном этапе Кубка России.

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Фристайлисты заняли первое и третье места в дисциплине «акробатика». Максим Буров завоевал золотую медаль, а Илья Буров получил «бронзу».

Подмосковные спортсмены соревновались среди лучших фристайлистов- акробатов страны.

Финал Кубка и чемпионат России проходили в Красноярске с 12 по 18 марта 2024 года.

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