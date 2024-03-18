Подмосковье 18 марта 2024, 15:22 Подмосковные спортсмены выиграли 21 медаль на всероссийском турнире по боксу в Балашихе ГБУ ДО МО «СШОР по боксу»

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Подмосковная команда завоевала 21 медаль на XXIV всероссийском турнире на призы заслуженного тренера СССР Виктора Агеева в Балашихе. Сборная региона победила в неофициальном зачете соревнований.

Как рассказали в Министерстве физической культуры и спорта Московской области, в турнире соревновались 71 боксер из 15 регионов страны. Подмосковные спортсмены выиграли семь золотых, шесть серебряных и восемь бронзовых медалей.

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Единственную медаль среди женщин завоевала Ангелина Витова, выступавшая в весовой категории 75 килограммов. В возрастной группе 19-40 лет она победила всех соперниц и заняла первое место

Юрий Двали, Виталий Бойцов Георгий Гомулак, Асрор Акпарходжаев, Артем Кисилев и Вячеслав Назаров принесли команде «золото».

Специальный приз «За волю к победе» получил подмосковный боксер Рафик Амирханов.

Напомним, что XIV Всероссийский турнир на призы заслуженного тренера СССР Виктора Петровича Агеева в Балашихе прошел с 11 по 16 марта.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о строительстве новых спортивных объектов на территории региона.

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