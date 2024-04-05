Подмосковье 05 апреля 2024, 12:37 Подмосковные спортсмены выиграли 11 медалей на первенстве России по ушу Федерация УШУ и Кунгфу Московской области

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Подмосковные спортсмены выиграли две золотые, четыре серебряные и пять бронзовых наград чемпионата и первенства России по ушу. Состязания проводились среди женщин, юниоров и юниорок, а также юношей и девушек.

Как рассказали в Министерстве физической культуры и спорта Московской области, в соревнованиях приняли участие более тысячи спортсменов из 45 регионов России.

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Екатерина Минеева и Варвара Козак завоевали золотые медали в дисциплине саньда. «Серебро» досталось Ярославу и Полине Потаниной. А бронзовые медали получили Яков Назаров, Максим Богатель, Валентина Маякова, Егор Рябов и Анастасия Терещенко.

Турниры прошли в рамках федерального проекта «Спорт — норма жизни».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о строительстве новых спортивных объектов на территории региона.

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