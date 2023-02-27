Подмосковье 27 февраля 2023, 19:53 Подмосковные спортсмены установили 15 рекордов на первенстве России по тяжелой атлетике

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На первенстве России по тяжелой атлетике спортсмены из Московской области завоевали 41 медаль и установили 15 рекордов. Об этом сообщила пресс-служба Минспорта Подмосковья.

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На соревнованиях в Выборге подмосковные тяжелоатлеты завоевали 12 золотых, 12 серебряных и 17 бронзовых медалей.

Среди чемпионов — Варвара Кременецкая, она стала лучшей в отдельном упражнении «Толчок», Варвара Кузьминова, Софья Врагова, Арина Пашун, Даниил Петров и другие.

Также представители Подмосковья побили ряд рекордов. Варвара Кузьминова установила сразу 12 новых всероссийских рекордов, результаты которых превышают и действующие рекорды Европы. Софья Врагова установила три рекорда России — в рывке с результатом 80 и 87 килограммов и в сумме двоеборья с результатом 185 килограммов.

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