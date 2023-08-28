Подмосковье 28 августа 2023, 15:55 Подмосковные спортсмены стали бронзовыми призерами первенства России по пляжному волейболу фото ВК "Зоркий"

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Спортсменки клуба «Зоркий» из Красногорска Екатерина Червонос и Татьяна Шутова завоевали бронзовые медали финального этапа первенства России по пляжному волейболу среди девушек и юношей до 19 лет. Также третье место занял тандем Владимира Колесникова из Долгопрудного и жителя Дубны Артема Чепелева.

Как сообщили в Министерстве физической культуры и спорта Московской области, подмосковные волейболистки заняли на групповом этапе первое место и уверенно дошли до полуфинала, обыграв соперниц из Калуги и Краснодарского края. В борьбе за решающий матч девушки уступили другой калужской команде, а в игре за бронзу дуэт Шутова/Червонос оказался сильнее спортсменок из Москвы.

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Юноши Владимир Колесников и Артем Чепелев также вышли из группы с первого места. Перед полуфиналом подмосковные спортсмены обыграли дуэты из Краснодара и Санкт-Петербурга, но затем уступили другому краснодарскому тандему. В матче за третье место ребята из Подмосковья одолели соперников из столицы.

Финал первенства России по пляжному волейболу до 19 лет прошел в Анапе с 24 по 27 августа.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о создании спортклубов в школах. Такие секции откроют почти во всех общеобразовательных учреждениях региона.

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