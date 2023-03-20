Подмосковье 20 марта 2023, 21:25 Подмосковные спортсмены привезли три медали с всероссийских соревнований по маунтинбайку

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Полный комплект медалей завоевали спортсмены из Московской области на всероссийских соревнованиях по маунтинбайку. Соревнования проходили 18 и 19 марта в поселке Псебай Краснодарского края, сообщили в министерстве физической культуры и спорта региона.

Подмосковные спортсмены победили в дисциплине кросс-кантри среди мужчин и женщин, юниоров и юниорок 17-18 лет, а также юношей и девушек двух возрастов: 15-16 лет и 13-14 лет.

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Лучшей среди девушек 13-14 лет стала Мирослава Белова. Она побеждает в соревнованиях подобного уровня уже четвертый раз. Среди юниоров „серебро“ взяла Ангелина Судакова, а „бронзу“ — Роман Северов.

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Недавно в Геленджике проходили соревнования по маунтинбайку в дисциплине гонка в гору. Там серебряную медаль также завоевала Ангелина Судакова.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев заявил, что сайт «Спорт Подмосковья» получил первое место на всероссийском форуме стартапов.

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