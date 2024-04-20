Подмосковье 20 апреля 2024, 19:23 Подмосковные спортсмены приняли участие в «Марафоне зарядок» на ВДНХ Более 6 тысяч человек поучаствовали в зарядке на ВДНХ Фото: общероссийское общественное движение «Здоровое Отечество»

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Подмосковные спортсмены присоединились к «Марафону зарядок» на ВДНХ, который организовало движение «Здоровое Отечество». В тренировке приняли участие более шести тысяч человек из разных регионов России.

Олимпийский чемпион по спортивной гимнастике Никита Нагорный на главной сцене выставки «Россия» продемонстрировал комплекс спортивных упражнений, которые позволяют ему всегда оставаться в отличной физической форме, а также рассказал о своих ежедневных тренировках.

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«Для меня это первая масштабная зарядка, волнительно, но и сразу понимаешь, что наша страна поддерживает спорт. А наша задача — продвигать его в массы и этим привлекать молодежь к нам. Сегодняшний рекорд — это успех», — рассказал Никита Нагорный.

Как сообщили в Министерстве физической культуры и спорта Московской области, в мероприятии также приняли участие прославленные спортсмены — Вячеслав Фетисов, Александр Легков, Карина Череваньи и другие.

«Марафон зарядок» продолжат лидеры движения «Здоровое Отечество» по субботам на главной уличной сцене у фонтана «Дружбы народов» на ВДНХ. Следующее спортивное утро, 27 апреля, проведет восьмикратный чемпион России по тяжелой атлетике Михаил Кокляев.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о строительстве новых спортивных объектов на территории региона.

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