Подмосковные спортсмены победили на всероссийских соревнованиях по конному спорту

В Подмосковье на территории конноспортивного комплекса Maxima Stables, который находится в Дмитровском округе, 19–21 августа состоялся первый этап соревнований по конному спорту. Там проводится Спартакиада сильнейших, в ней участвуют спортсмены-победители 2022 года. На соревнования приехали 19 лучших наездников из восьми субъектов России.

Соревнования проходили по двум спортивным дисциплинам — «выездка» и «троеборье». Подмосковье представляли пять спортсменов, двое из них показали лучшие результаты в своих дисциплинах.

В дисциплине «троеборье» победу одержал участник Игр XXXI Олимпиады в Рио-де-Жанейро, обладатель Кубка России по троеборью Александр Марков. Высшую награду в дисциплине «выездка» по программе «КЮР Большого приза» получила участница Игр XXXII Олимпиады в Токио и чемпионата Европы 2021, обладатель Кубка России 2021, победитель международных и всероссийских соревнований Мария Шувалова.

Как рассказал Александр Марков, в его юношеские годы спартакиады проходили мимо него. Он всегда хотел попасть именно на такие соревнования, но ничего не выходило. По возрасту ему удалось принять участие только в одной юношеской спартакиаде, и эмоции с того момента запомнились ему на всю жизнь.

«Это было здорово! Приятная атмосфера, спортсмены из разных городов, все волнуются, готовятся. И сейчас я испытываю такие же приятные волнительные эмоции от Спартакиады сильнейших, но теперь я уже не ребенок, а опытный взрослый всадник. Но я ощущаю такой же эмоциональный подъем и энтузиазм, как и тогда. Отличная организация соревнований, достойный уровень!» — отметил Александр Марков.

Мария Шувалова добавила, что она выложилась во время соревнований на все 100 процентов. Конный спорт достаточно сложный, потому что выступать нужно в паре с лошадью, а это животное и никогда до конца не известно, как именно оно решит себя повести. По словам Марии Шуваловой, главное — не сдаваться, добиваться своей цели и постоянно трудиться над ее достижением.

«За конным спортом стоит намного больше, чем кажется на первый взгляд. Важно понимать, что к лошади нельзя относиться как к спортивному снаряду. Нужно подходить с любовью и уважением к животному. И если у нас на стартах что-то не получается, то значит, что это мы не доработали вместе», — поделилась Мария Шувалова.

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