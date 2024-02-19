Подмосковье 19 февраля 2024, 12:54 Подмосковные спортсменки выступят на чемпионате Европы по боксу в составе сборной России СШОР по боксу Московской области

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Пять подмосковных спортсменок в составе сборной России выступят на чемпионате Европы по боксу. Соревнования пройдут в Сербии с 15 по 29 апреля, сообщили в пресс-службе Министерства физической культуры и спорта Московской области.

Страну будут представлять подмосковные спортсменки Юлия Чумгалакова, Елена Бабичева, Екатерина Куц, Кристина Ткачева и Дарима Сандакова. Девушки являются действующими чемпионками России, кроме Елены Бабичевой, которая не принимала участие в отборе из-за подготовки к молодежному чемпионату Европы.

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​«Сейчас я готова лишь на 50% от своей оптимальной формы. Перед боем спала хорошо, но вчера почти не пила воду, так что все сны были только про то, как я пью. К чемпионату Европы я обязательно исключу все ошибки и отбоксирую хорошо, так как буду в своей лучшей форме», — прокомментировала Бабичева.

​Напоминаем, что в начале января Белград избрали местом проведения чемпионата Европы по боксу среди мужчин и женщин в 2024 году.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о строительстве новых спортивных объектов, которые появятся на территории региона до конца 2026 года.

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