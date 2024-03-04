Подмосковье 04 марта 2024, 23:42 Подмосковные спортсменки выиграли две золотые медали на соревнованиях по велокроссу в Краснодарском крае Федерация велоспорта России

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Спортсменки из Подмосковья завоевали две золотые медали на международных и всероссийских соревнованиях по велокроссу. Старты проходили с 1 по 3 марта в поселке Псебай Краснодарского края.

Как рассказали в Министерстве физической культуры и спорта, победительницами турнира стали Александра Ушакова среди женщин и Александра Белова, выигравшая «золото» у конкуренток среди девушек 13-14 лет.

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Прошедшие старты стали заключительными соревнованиями сезона велокросса 2023-2024, а 15 марта спортсменам предстоит сразиться на этапе Кубка России и всероссийских соревнованиях в Архипо-Осиповке.

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