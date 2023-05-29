Подмосковье 29 мая 2023, 15:41 Подмосковные спортсменки стали вице-чемпионками России по регби-7 Автор фото - Ксения Щелканова

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Женский клуб «ВВА-Подмосковье» из поселка Монино занял второе место на чемпионате России по регби-7. Об этом сообщили в министерстве физической культуры и спорта Московской области.

Для коллектива это третье вице-чемпионство подряд.

В финале спортсменки встретились с ЦСКА. В итоге девушки из Подмосковья выиграли соперниц со счетом 14:10.

Команда из Московской области набрала 126 очков и завоевала серебро. Золото завоевали девушки из ЦСКА, бронзу взяла «Кубань» из Краснодара.

В этом году профессиональную карьеру завершила трехкратный чемпион Европы по регби-7, многократный чемпион страны и обладатель Кубка России, нападающая «ВВА-Подмосковье» Анна Гаврилюк.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о развитии в регионе спортивной инфраструктуры, отвечающей вызовам времени.

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