Подмосковье 19 июня 2023, 13:26 Подмосковные спасатели за прошедшие выходные потушили 15 лесных пожаров Комитет лесного хозяйства МО

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Более 120 человек принимали участие в тушении лесных пожаров в Подмосковье на прошедших выходных. Огонь оперативно остановили в 15 местах.

«Самые нетипичные пожары — ночные — возникли с субботы на воскресенье в Егорьевском лесничестве, но благодаря сотрудникам огонь был потушен на малых площадях. Всего пройдено огнем менее половины гектара», — рассказал зампред правительства Московской области Георгий Филимонов.

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За субботу и воскресенье в Подмосковье ликвидировано 15 возгораний на общей площади 3,78 гектара. Шесть пожаров произошли в Егорьевском лесничестве, пять в Виноградовском, два в Ногинском, по одному в Орехово-Зуевском и Шатурском. В тушении задействовали 61 машину и 124 специалиста.

С начала сезона на землях лесного фонда возникло уже 117 пожаров на общей площади 135,39 гектара.

Ранее губернатор Андрей Воробьев призвал все профильные службы усилить наблюдение за пожарной безопасностью в лесах региона.

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