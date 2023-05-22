22 мая 2023, 12:14
Подмосковные спасатели провели день открытых дверей для школьников Егорьевска
Работники ГКУ МО «Мособлпожспас» провели день открытых дверей для второклассников школы № 2 городского округа Егорьевск. Ученикам показали спасательное оборудование и спецтехнику, а также напомнили о правилах пожарной безопасности.
«В ходе мероприятия работники противопожарно-спасательной службы показали ученикам оснащение пожарных автомобилей и рассказали о своей профессии. Дети увидели, как происходит сбор и выезд по тревоге, и с удовольствием примерили боевую одежду пожарного», — рассказал заместитель начальника 217-й пожарно-спасательной части Валерий Прасолов.
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Также он добавил, что в конце встречи специалисты напомнили второклассникам номера телефонов экстренных служб и раздали профилактические листовки. Ребята подарили огнеборцам свои рисунки с изображениям героической деятельности спасателей и пожарных.
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев призвал все профильные службы усилить наблюдение за пожарной безопасностью в лесах региона.
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