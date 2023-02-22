Подмосковье 22 февраля 2023, 10:04 Подмосковные спасатели призвали родителей напомнить детям о безопасности при катании с зимних горок

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Сотрудники «Мособлпожспас» провели рейды в местах катания с несанкционированных снежных горок в Подмосковье. Родителям порекомендовали повысить бдительность во время школьных каникул.

Заместитель начальника службы Игорь Сорокин отметил, что синоптики сообщили об обновлении максимума снежного покрова с начала зимы, он составил 36 сантиметров. В такую погоду многие любят кататься с горок, однако они могут оказаться опасными.

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«В ходе рейда спасатели обратили внимание катающихся граждан на потенциальные опасности спусков и рекомендовали выбирать местом досуга специально оборудованные для катания горки», — добавил он.

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Спасатели заметили, что многие отдыхающие дети были без присмотра родителей. В преддверии каникул взрослым посоветовали побеседовать с детьми о правилах безопасности.

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