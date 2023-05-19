Подмосковье 19 мая 2023, 16:28 Подмосковные спасатели обезвредили два боеприпаса времен Великой Отечественной войны Можайский округ / ГКУ МО "Мособлпожспас"

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Сотрудники «Мособлпожспас» обезвредили две минометные мины времен Великой Отечественной войны за двое суток. Их обнаружили в Можайске и Шаховской.

Как рассказал замначальника ПСО-2 Денис Совенков, в обоих случаях о взрывоопасных предметах сообщили рабочие в экстренную службу «Система-112». По его словам, в Шаховской жители обнаружили боеприпас на месте проведения работ по строительству Дворца торжеств на улице Базаева.

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«Другой подобный случай произошел на поле близ деревни Бычково Можайского округа, где мужчины проводили сельскохозяйственные работы. Оба боеприпаса взрывотехники идентифицировали, как минометные мины калибром 81 миллиметр. Специалисты обезвредили опасные находки с соблюдением техники безопасности», — поделился он.

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