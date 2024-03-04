Подмосковье 04 марта 2024, 13:30 Подмосковные спасатели напомнили жителям правила пожарной безопасности ГКУ МО "Мособлпожспас"

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Подмосковные спасатели провели противопожарные рейды в Ступине, Серпухове, Чехову и Пушкино 2 и 3 марта. На них жителям напомнили о правилах безопасности и алгоритме действий при ЧП.

Как рассказал заместитель начальника теруправления № 13 Дмитрий Чебочкин, спасатели рассказали жителям о противопожарных мерых и технике безопасности при использовании отопительных приборов.

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«Специалисты посоветовали гражданам установить пожарные извещатели и не захламлять пути эвакуации, а также держать подальше от огня легковоспламеняющиеся вещества и предметы. Кроме того, спасатели рекомендовали не оставлять без присмотра топящиеся печи, следить за состоянием электропроводки и не использовать самодельные или сломанные электроприборы», — сказал он.

Сотрудники службы также раздали жителям памятки с полезной информацией и телефонами экстренных служб.

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