Подмосковье 27 марта 2023, 09:17 Подмосковные спасатели напомнили рыбакам о способах помочь провалившемуся под лед Пресс-служба ГКУ МО "Мособлпожспас"

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Сотрудники «Мособлпожспаса» провели очередное патрулирование на 53 водоемах Подмосковья 27 марта. Они пообщались с рыбаками и напомнили, как спасти провалившихся под лед товарищей.

Заместитель начальника службы Игорь Сорокин рассказал, что многие водоемы региона уже частично освободились ото льда, но на озерах и водохранилищах покрытие еще достаточно толстое, хоть и не безопасное. Выходить на него в одиночку может быть рискованно, поэтому важно брать с собой товарища и не отходить друг от друга слишком далеко.

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Если кто-то провалился под лед, необходимо использовать веревку с грузом на конце, пешню, длинную палку или доску. Также важно сразу вызвать спасателей.

«К полынье важно приближаться ползком, толкая спасательное средство перед собой, при этом равномерно распределяя вес тела по поверхности. Нужно помнить, что лед хрупкий и, помогая товарищу, важно самому не оказаться в ледяной воде. Остановившись на безопасном расстоянии от полыньи, нужно подать пострадавшему спасательное средство и осторожно вытащить его на поверхность», — сказал Сорокин.

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