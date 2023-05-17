Подмосковье 17 мая 2023, 21:27 Подмосковные школьники собрали более 3 тысяч литров пластиковых крышек для переработки

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Более трех тысяч литров «Добрых крышечек» собрали школьники из Серпухова, Чехова и Подольска в рамках благотворительной акции. Специалисты Чеховского филиала ООО «МСК-НТ» забрали весь пластик на переработку, сообщили в министерстве ЖКХ Московской области.

Весь груза составил около 600 килограммов. Вырученные от переработки крышек сресдвта пойдут на помощь детям-сиротам с особенностями развития. Им помогает некоммерческая организация «Волонтеры в помощь детям — сиротам»

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Учащиеся Дубровицкой школы в Подольске собрали самое большое количество пластика — 350 килограммов или 1750 литров. Свой вклад внесли дети и родители подольской МОУ СОШ № 19, учащиеся Шараповской СОШ, МБОУ СОШ № 3 и воспитанники Шараповского детского сада. В Серпухове в сборе отличились ученики Дашковской и Липицкой школ.

«Проект „Добрые крышечки“ позволяет каждому принять участие в оказании благотворительной помощи нуждающимся», — сообщил министр ЖКХ региона Антон Велиховский.

Также в акции участвуют жители Подольска, Чехова, Серпухова, Протвина и Пущина.

Компания регионального оператора ООО «МСК-НТ» в Московской области уже четыре года является официальным партнером всероссийской акции «Добрые крышечки». За это время в Чеховском кластере открыли 19 пунктов приема вторсырья и отправили на благотворительность более 11,5 тонны пластика.

Ранее губернатор Андрей Воробьев сообщил, что большая рекультивация — восстановление поврежденных земель и ресурсов — бывших мусорных полигонов в Серпухове и Волоколамске закончится в 2023–2024 годах.

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