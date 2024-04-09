Подмосковье 09 апреля 2024, 12:11 Подмосковные школьники сдадут макулатуру на экопроекте «Разделяй и умножай» Минэкологии МО.

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Новый этап проекта «Разделяй и умножай» начался в Подмосковье. В нем примут участие школьники региона, которые соберут на переработку макулатуру и пластиковые крышки.

Как рассказали в Минэкологии Подмосковья, в этом году проекту исполнилось пять лет. Его участниками станут школьники и воспитанники образовательных учреждений, для них проведут просветительские занятия на тему раздельного сбора отходов.

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Проект «Разделяй и умножай» — один из самых масштабных в стране по экологическому просвещению. В нем участвуют шесть регионов, и Подмосковье традиционно занимает лидирующие позиции. В прошлом году на переработку удалось направить 220 тонн макулатуры и шесть тонн пластиковых крышек.

«Важно отметить и благотворительную составляющую проекта: дети собирают также ненужную текстильную продукцию, отбирают вещи, пригодные для дальнейшего использования, и отправляют их нуждающимся», — добавили в министерстве.

Первые мероприятия проекта уже прошли в Раменском. Там школьники собрали более 600 килограммов крышек.

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