Подмосковные школьники познакомились с чемпионатом «Молодые профессионалы»

12 ноября ученики школы № 10 Богородского городского округа посетили одну из площадок VI Открытого регионального чемпионата «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia). Ребята смогли подробнее узнать о соревновании.

Встреча прошла в Ногинском колледже. Школьники познакомились с компетенциями и задали интересующие вопросы экспертам соревнований. Кстати, в учреждении проводят два состязания: по компетенциям «Предпринимательство» и «Документационное обеспечение управления и архивоведения».

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Также ребятам показали мастер-класс по карвингу. Это искусство художественной резки по овощам и фруктам.

VI Открытый региональный чемпионат «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) проходит в Подмосковье с 11 ноября. В состязаниях принимают участие более 870 студентов. Соревнуются они в в 113 компетенциях шести блоков профессий: строительная сфера, сфера информационных и коммуникационных технологий, творчество и дизайн, промышленное производство, сфера услуг, обслуживания гражданского транспорта.