Строители, дизайнеры и механики. Молодые профессионалы посоревнуются в Подмосковье
Соревнования по профессиональному мастерству пройдут в 113 компетенциях шести блоков профессий: строительная сфера, сфера информационных и коммуникационных технологий, творчество и дизайн, промышленное производство, сфера услуг, обслуживания гражданского транспорта. Впервые на этом чемпионате проявят себя и школьники от 12 до 14 лет: их ждут испытания по компетенции электромонтаж.
Открытие чемпионата состоится 11 ноября на площадке № 31 — в Ногинском филиале Московского государственного областного университета (МГОУ). С полным списком мест, где проведут чемпионат, можно ознакомиться ниже:
- Колледж «Подмосковье» (Солнечногорский округ, деревня Ложки).
- Московский областной медицинский колледж № 1 (Москва).
- Подмосковный колледж «Энергия» (Реутов, Балашиха, Старая Купавна, Ногинск, Электроугли).
- Щелковский колледж (Щелково, деревня Долгое Ледово, Щелково).
- Автомобильно-дорожный колледж (Бронницы).
- Раменский дорожно-строительный техникум (Раменский округ, село Игумново).
- Ногинский колледж (Ногинск, Балашиха).
- Красногорский колледж (Красногорск).
- Профессиональный колледж «Московия» (Кашира, микрорайон Ожерелье, Домодедово микрорайон Западный).
- Университет «Дубна (Дубна, Дмитров, микрорайон ДЗФС).
- Геологоразведочный техникум имени Ровнина (Клин, рабочий поселок Решетниково).
- Государственный гуманитарно-технологический университет (Орехово — Зуево).
- Сергиево-Посадский колледж (Сергиев Посад).
- Межрегиональный центр компетенций — Техникум имени Королева (Королев).
- Луховицкий авиационный техникум (Луховицы).
- Павлово-Посадский техникум (Павловский-Посад).
- Колледж педагогики и искусства, филиал ГСГУ в Егорьевске» (Егорьевск).
- Люберецкий техникум имени Героя Советского Союза, летчика- космонавта Гагарина» (Люберцы, поселок Красково).
- Губернский колледж (Серпухов).
- Орехово-Зуевский техникум (Орехово-Зуево, Ликино-Дулево).
- Серпуховский колледж (Серпухов).
- Технологический университет (Королев).
- Воскресенский колледж (Воскресенск).
- Электростальский колледж (Электросталь).
- Сергиево-Посадский аграрный колледж (Сергиев Посад).
- Московский областной медицинский колледж № 3 (Орехово-Зуево).
- Орехово-Зуевский железнодорожный техникум имени Бондаренко (Орехово-Зуево).
- Коломенский аграрный колледж (Коломна).
- Подольский колледж имени Никулина (Подольск).
- Краснозаводский колледж (Сергиево-Посадский округ, Краснозаводск).
- Московской государственный областной университет (МГОУ), филиал в Ногинске.
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Чемпионат проводится при поддержке правительства Московской области и регионального Министерства образования. Оценивать конкурсантов будут 514 экспертов.