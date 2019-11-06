Строители, дизайнеры и механики. Молодые профессионалы посоревнуются в Подмосковье

В Московской области пройдет VI Открытый региональный чемпионат «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia). В соревнованиях примут участие более 870 студентов региона.

Соревнования по профессиональному мастерству пройдут в 113 компетенциях шести блоков профессий: строительная сфера, сфера информационных и коммуникационных технологий, творчество и дизайн, промышленное производство, сфера услуг, обслуживания гражданского транспорта. Впервые на этом чемпионате проявят себя и школьники от 12 до 14 лет: их ждут испытания по компетенции электромонтаж.

Открытие чемпионата состоится 11 ноября на площадке № 31 — в Ногинском филиале Московского государственного областного университета (МГОУ). С полным списком мест, где проведут чемпионат, можно ознакомиться ниже:

Колледж «Подмосковье» (Солнечногорский округ, деревня Ложки). Московский областной медицинский колледж № 1 (Москва). Подмосковный колледж «Энергия» (Реутов, Балашиха, Старая Купавна, Ногинск, Электроугли). Щелковский колледж (Щелково, деревня Долгое Ледово, Щелково). Автомобильно-дорожный колледж (Бронницы). Раменский дорожно-строительный техникум (Раменский округ, село Игумново). Ногинский колледж (Ногинск, Балашиха). Красногорский колледж (Красногорск). Профессиональный колледж «Московия» (Кашира, микрорайон Ожерелье, Домодедово микрорайон Западный). Университет «Дубна (Дубна, Дмитров, микрорайон ДЗФС). Геологоразведочный техникум имени Ровнина (Клин, рабочий поселок Решетниково). Государственный гуманитарно-технологический университет (Орехово — Зуево). Сергиево-Посадский колледж (Сергиев Посад). Межрегиональный центр компетенций — Техникум имени Королева (Королев). Луховицкий авиационный техникум (Луховицы). Павлово-Посадский техникум (Павловский-Посад). Колледж педагогики и искусства, филиал ГСГУ в Егорьевске» (Егорьевск). Люберецкий техникум имени Героя Советского Союза, летчика- космонавта Гагарина» (Люберцы, поселок Красково). Губернский колледж (Серпухов). Орехово-Зуевский техникум (Орехово-Зуево, Ликино-Дулево). Серпуховский колледж (Серпухов). Технологический университет (Королев). Воскресенский колледж (Воскресенск). Электростальский колледж (Электросталь). Сергиево-Посадский аграрный колледж (Сергиев Посад). Московский областной медицинский колледж № 3 (Орехово-Зуево). Орехово-Зуевский железнодорожный техникум имени Бондаренко (Орехово-Зуево). Коломенский аграрный колледж (Коломна). Подольский колледж имени Никулина (Подольск). Краснозаводский колледж (Сергиево-Посадский округ, Краснозаводск). Московской государственный областной университет (МГОУ), филиал в Ногинске.

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Чемпионат проводится при поддержке правительства Московской области и регионального Министерства образования. Оценивать конкурсантов будут 514 экспертов.