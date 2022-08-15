Подмосковные рыбхозы получат от государства более 23 миллионов рублей до конца года

С января 2022 года рыбокомбинаты, рыбоперерабатывающие предприятия и хозяйства Московской области уже получили 5,2 миллиона рублей из федерального и регионального бюджетов. Это лишь часть из запланированного объема поддержки на год.

«Отчисления были направлены четырем производителям. Всего же в этом году на поддержку производства товарной рыбы и рыбопосадочного материала запланировано более 23 миллионов рублей», — отметил заместитель председателя правительства Московской области Георгий Филимонов.

Организации Московской области, занимающиеся разведением рыбы, получают государственную поддержку с 2013 года. За это время количество предприятий в этой сфере увеличилось на 92% — с 13 до 25 компаний. На 132% выросли и объемы производства товарной рыбы.

Среди крупнейших производителей рыбы Подмосковья — АО «Бисеровский рыбокомбинат», ЗАО «Рыбхоз Клинский», ООО СХП Коломенский рыбхоз «Осенка», ООО «Лотофиш».

В Подмосковье продолжается интенсивное развитие собственной продовольственной базы. Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал о том, что регион вышел на второе место в России по производству овощей.