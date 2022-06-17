Подмосковные «Россети» увеличат поставки отечественного оборудования до 90%

«Россети Московский регион» подписали сотрудничество с компанией «Таврида Электрик» о поставках инновационного отечественного оборудования. Сотрудничество поможет повысить уровень автоматизации и надежности сетей.

Генеральные директора компаний подписали соглашение на площадке Петербургского международного экономического форума 16 июня. Оно предусматривает сотрудничество в реализации совместных проектов с использованием инновационного оборудования, а также развитие технологий по импортозамещению.

Руководитель «Россети Московский регион» Петр Синютин отметил, что к 2024 году долю отечественных решений в закупках планируют довести до 90%. Соглашение послужит основой для внедрения отечественных аналогов западной продукции в производство. В результате повысится уровень автоматизации и надежности распределительных сетей, снизится время восстановления электроснабжения.

«Россети Московский регион» участвуют в программе повышения надежности электроснабжения Минэнергетики. Как рассказал глава министерства Александр Самарин, в течение этого года компания потратит более 430 миллионов рублей по этой программе.