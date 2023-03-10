Подмосковье 10 марта 2023, 17:22 Подмосковные росгвардейцы рассказали об охране 10 музеев региона

Читать 360tv в

Сотрудники вневедомственной охраны Главного управления Росгвардии по Московской области рассказали, каким образом охраняют 10 музеев и музеев-заповедников на территории региона. Они находятся в ведении Министерства культуры России.

Государственный музей-заповедник «Архангельское» в Красногорске входит в список особо ценных объектов культурного наследия народов Российской Федерации. Его охраняют с 2018 года.

Реклама

«Для обеспечения безопасности объекта ежедневно заступают 15 сотрудников, они несут службу на 14 постах, оборудованных кнопками тревожной сигнализации», — сообщил замначальника красногорского отдела вневедомственной охраны подполковник полиции Станислав Котов.

Реклама

Также росгвардейцы охраняют музей-заповедник «Горки Ленинские», Бородинский военно-исторический музей-заповедник и другие. Сотрудники управления несут службу во время проведения массовых мероприятий на территории объектов.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что уникальный корпус Российского государственного архива кинофотодокументов открыли в Красногорске.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».