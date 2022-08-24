Подмосковные разработчики ПО смогут компенсировать 50% стоимости лицензии

Российский фонд развития информационных технологий проводит отбор российского облачного программного обеспечения. Подмосковные компании могут принять участие в конкурсе и компенсировать 50% стоимости затрат на лицензию.

«Федеральная мера поддержки была запущена осенью 2021 года. Компании — производители ПО могут компенсировать 50% затрат на лицензию, а представители малого и среднего бизнеса — приобрести отечественное ПО в два раза дешевле. В 2022 году ПО со скидкой уже приобрели порядка семи тысяч подмосковных предпринимателей. Больше всего — представители сферы торговли», — отметила министр госуправления, IT и связи Подмосковья Надежда Куртяник.

Мера поддержки реализуется Российским фондом развития информационных технологий (РФРИТ) в рамках национального проекта «Цифровая экономика». Ключевыми требованиями к программному обеспечению являются включение в реестр отечественного ПО и использование ПО посредством облачной инфраструктуры. Кроме того, программное обеспечение должно быть направлено на повышение производительности и оптимизацию бизнес-процессов предприятий.

Отбор правообладателей программного обеспечения для получения субсидий проходит онлайн. Узнать о программе субсидирования подробнее и принять участие в конкурсе производителей ПО можно на официальном сайте.

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