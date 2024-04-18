Подмосковье 18 апреля 2024, 16:39 Подмосковные производители товаров для детей выиграли отраслевую премию Подмосковные производители выиграли «Золотого медвежонка» Министерство инвестиций, промышленности и науки Московской области

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Подмосковные производители вошли в число победителей ежегодной премии «Золотой медвежонок». Главная цель проекта — определить лучших в индустрии товаров для детей.

Как рассказали в Министерстве инвестиций, промышленности и науки Московской области, чествовали победителей Национальной премии на площадке выставки «Россия» на ВДНХ.

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Лучшими производителями одежды, игрушек, средств гигиены для детей признали девять компаний из Пушкино, Наро-Фоминска, Егорьевска, Коломны, Серпухова, Ступина и других городских округов.

Ежегодный конкурс «Золотой медвежонок» считается главной отраслевой премией в стране и проводится Ассоциацией предприятий индустрии детских товаров при поддержке Совета Федерации и Минпромторга России.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил, что защита прав добросовестных предпринимателей является одной ключевых задач в регионе.

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