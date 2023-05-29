29 мая 2023, 11:43
Подмосковные производители стали участниками международной выставки в Ташкенте
Шесть подмосковных компаний представили свою продукцию на международной выставка Kids Central Asia. Мероприятие прошло с 25 по 27 мая в Ташкенте.
Принять участие в выставке помог Фонд поддержки внешнеэкономической деятельности Подмосковья — об этом сообщили в Министерстве инвестиций, промышленности и науки Московской области. Свою продукцию иностранным покупателям показали компании «Лесет Рус» из Королева (деревообработка), «Пластик Он Лайн» из Сергиева Посада (сувениры и канцелярия из экокожи), «Десятое королевство» из Шаховской (антисептики и дезинфицирующие средства), «Чипполино» из Подольска (производство игрушек) и другие.
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Фонд оказывает услуги по развитию экспорта в рамках национальных проектов «Международная кооперация и экспорт», а также «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы».
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев напомнил о важности поддержки предпринимателей в регионе.
Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».
Экспорт
Поддержка предпринимателей в Московской области
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