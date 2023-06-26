Подмосковье 26 июня 2023, 11:21 Подмосковные предприниматели смогут получить софинансирование гранта до 250 тысяч рублей

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Представители бизнеса Подмосковья могут принять участие в конкурсе на получение грантов до 500 тысяч рублей, который начинается 1 августа. Подать заявки могут социальные и молодые предприниматели. Об этом сообщили в министерстве инвестиций, промышленности и науки Московской области.

Гран предоставит министерство экономического развития России по нацпроекту «Малое и среднее предпринимательство».

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Фонд «Наше будущее» запустил конкурс софинансирования грантов. Так, представители бизнеса смогут получить беспроцентный целевой микрозаем от 100 до 250 тысяч рублей.

Одним из условий предоставления поддержки является софинансирование со стороны предпринимателя не менее 25% от стоимости заявленного проекта. Также участникам конкурса необходимо пройти обучение в центре «Мой бизнес» и получить сертификат о его прохождении.

Подать заявку и ознакомиться с подробной информацией об условиях конкурса софинансирования можно на сайте.

Ранее губернатор Андрей Воробьев назвал поддержку бизнеса секретом инвестиционной привлекательности Подмосковья. Регион вошел в первую тройку по России по этому показателю.

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