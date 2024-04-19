Подмосковье 19 апреля 2024, 13:45 Подмосковные предприниматели примут участие в бизнес-миссии в Узбекистане Подмосковье примет участие в бизнес-миссии в Узбекистане Медиасток.рф

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Подмосковные компании смогут присоединиться к бизнес-миссии в Узбекистане. Мероприятия для предпринимателей пройдут в Ташкенте с 3 по 5 сентября.

Как рассказали в Министерстве инвестиций, промышленности и науки Московской области, бизнес-встреча пройдет при поддержке Фонда поддержки внешнеэкономической деятельности региона.

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Подмосковные предприниматели смогут представить свою продукцию потенциальным покупателям, а также получат возможность найти бизнес-партнеров.

Подать заявку на участие в мероприятии можно до 16 августа.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил, что защита прав добросовестных предпринимателей является одной ключевых задач в регионе.

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