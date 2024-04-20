Подмосковье 20 апреля 2024, 12:18 Подмосковные пловцы выиграли 32 медали на чемпионате России Федерация спорта ЛИН Московской области

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Подмосковная сборная завоевала семь золотых, 12 серебряных и 13 бронзовых наград на первенстве и чемпионате России по плаванию лиц с интеллектуальными нарушениями. Турнир прошел с 10 по 14 апреля в Йошкар-Оле.

Как рассказали в Министерстве физической культуры и спорта, первые места на чемпионате заняли Алексей Дегтярев в соревнованиях по вольному стилю на дистанциях 50, 200, 400 метров и 200 метров на дистанции по комплексному плаванию и Леонид Стельмухов — он проплыл брассом дистанцию 100 метров.

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Золотую медаль на первенстве России завоевал Александр Иванов, который выступил в стартах на 100 и 200 метров на спине.

Всего сборная Московской области привезла 32 награды. Готовили спортсменов тренеры Ольга Хило, Мария Бояджиева и Павел Генералов.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о строительстве новых спортивных объектов на территории региона.

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