22 марта 2024, 19:28
Подмосковные педагоги приняли участие в школьной конференции на базе МФТИ
Более 150 директоров школ России приняли участие в конференции «Приоритеты школы будущего» на базе МФТИ. На встречу съехались педагоги из разных регионов России.
Главной темой обсуждения стала активная помощь Физтеха учителям со всей страны в рамках федерального проекта «Код будущего».
Реклама
По словам директора Высшей школы программной инженерии МФТИ, Центра развития IT-образования МФТИ Алексея Малеева, в рамках этого проекта МФТИ и другие университеты страны обучают школьников 8-11 класса языкам программирования.
«В руки школьных учителей совершенно бесплатно попадают методические материалы по их преподаванию от наших вузовских педагогов. Финансирование осуществляется за счет государственной субсидии», — рассказал Малеев.
МФТИ сотрудничает с образовательными учреждениями из 65 регионов России, а также предлагает образовательную программу для педагогов любого школьного предмета.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о новой программе поддержки учителей и преподавателей в Подмосковье.
Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».
Школы
Учителя
Школьники
Реклама
Реклама