Новые скидки начали действовать в подмосковном транспорте при оплате «Тройкой»

В Подмосковье стартовала программе лояльности для пассажиров, который оплачивают проезд в общественном транспорте «Тройкой». Жители каждый месяц могут экономить до 35%. Об этом рассказали в пресс-службе Министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

Минимальный размер скидки при оплате проезда «Тройкой» в Подмосковье составит 7%, а максимальный — 35%. Программа лояльности начала действовать 26 июля. Размер скидки зависит от количества поездок пассажира, при этом расчетный период равен 30 дням. Чем больше поездок совершит держатель карты, тем больше будет экономия.

«С момента запуска „Тройки“ в автобусах Мострансавто по карте совершено более 1,5 миллиона поездок. Жителям области и Москвы удобно оплачивать проезд одной картой на всех видах общественного транспорта. Система лояльности на поездки в областных автобусах уже привычна жителям Подмосковья и работает по принципу: чем больше ездишь, тем меньше платишь», — уточнил вице-губернатор Подмосковья Игорь Тресков.

Он добавил, что сейчас каждый месяц можно экономить свыше 400 рублей. Экономия за год может превысить 4,8 тысячи рублей.

С февраля в подмосковных автобусах поэтапно вводят возможность оплаты проезда «Тройкой». Сейчас ей можно расплатиться на 700 маршрутах Мострансавто.