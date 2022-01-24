Подмосковные парки за неделю посетили свыше 700 тысяч человек

Парки Московской области работают круглый год, поэтому важно, чтобы в них всегда проходили интересные мероприятия с насыщенной программой, заявил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев. Об этом сообщили на странице пресс-службы главы региона в Instagrаm.

Подмосковные парки только за прошлую неделю посетили более 700 тысяч человек, а за весь 2021 год в них побывали 24 миллиона отдыхающих.

Раньше об этом могли только мечтать, а теперь парки в Подмосковье работают и летом, и зимой, отметил губернатор. За последние пять лет их общая площадь увеличилась вдвое, а посещаемость — в 3,5 раза.

«Если есть запрос жителей, то каждые выходные в парках должны быть разнообразные события. Не раз в месяц, не раз в полгода, а регулярно», — сказал Воробьев.

В рамках губернаторского проекта «Зима в Подмосковье» в новогодние праздники в парках прошли ледовые шоу. Кроме того, в регионе стартовала серия игр между звездами отечественного хоккея и дворовыми командами. Один из матчей состоялся в парке Малевича в Одинцове.

Всего в скверах и парках работают 46 катков, 89 лыжных трасс и 60 горок.