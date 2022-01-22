Звезды хоккея обыграли дворовую команду в Одинцове

Легенды отечественного хоккея сыграли против дворовой команды в парке Малевича вОдинцове. Игра проходила в рамках губернаторского проекта «Зима в Подмосковье».

Счет встречи открыли звездные спортсмены, но вскоре дворовой команде удалось сравнять счет. Во втором периоде легенды довели счет до 2:1, а затем до 4:2.

Глава округа Андрей Иванов забил буллит в ворота команды легенд хоккея. После этого буллит забил двукратный олимпийский чемпион, семикратный чемпион мира и трехкратный обладатель Кубка Стэнли Вячеслав Фетисов.



«Идея этих матчей простая — ты не можешь быть олимпийским чемпионом, не став чемпионом двора. Мы все начинали на улице», — напомнил Вячеслав Фетисов.



Он отметил, что сегодня именитые хоккеисты вышли на лед вместе с 10-летними мальчишками и взрослыми игроками.



«Это популяризация хоккея, здорового образа жизни. Хочется сказать спасибо руководству Московской области и губернатору Андрею Юрьевичу Воробьеву за проведение таких матчей», — добавил он.

Комментировал игру спортивный журналист и депутат Мособлдумы Олег Жолобов. Кроме Фетисова в состав «Легенд хоккея» вошел пятикратный чемпион мира Алексей Касатонов, а также вице-президент КХЛ Виталий Прохоров и чемпион мира Александр Могильный. Тренером стал семикратный чемпион мира Александр Якушев.

Тренером, на этот раз играющим, вновь выступил олимпийский чемпион Александр Якушев. В их составе также был 82-летний ветеран хоккея из Можайска Владимир Парфирьевич Платонов.



Матч завершился со счетом 6:3 в пользу звезд хоккея. Министр спорта Московской области Дмитрий Абаренов отметил, что матч удался.

«Здесь не счет главное, а идея, которую закладывал наш Губернатор Андрей Юрьевич Воробьев — чтобы люди выходили на лед, объединялись в команды, чтобы шло развитие массового спорта, укрепление здоровья», — подчеркнул он. Министр поблагодарил «Легенд хоккея» за то, что откликнулись на приглашение и добавил, что следующая игра пройдет в Видном.

Ранее известные хоккеисты провели матч с дворовой командой из Красногорска. Встреча завершилась ничьей.