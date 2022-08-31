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    31 августа 2022, 13:23

    Подмосковные парки пригласят школьников на марафон знаний 1 сентября

    Ирэна Вороник

    Первого сентября в 54 парках городских округов Подмосковья состоится так называемый «Марафон знаний», который приурочат к началу учебного года. Например, в Реутове пройдет авторский квест «Азбука города». Кроме того, состоятся презентации городских образовательных учреждений, акция «Добрая лавка», откроются спортивные площадки, пройдет презентация детских городских организаций для школьников.

    Подмосковные парки пригласят школьников на марафон знаний 1 сентября

    В Можайске в парке «Ривьера» состоится насыщенная праздничная программа. С 14:00 там начнутся многочисленные мастер-классы для детей, пройдет детская анимация, будет игра «Форд Боярд», пройдет «Город профессий», будут присутствовать ростовые куклы, состоится детская дискотека с мыльными пузырями и множество других развлечений к 1 сентября.

    В Сергиевом Посаде состоится праздничный концерт, там пройдет викторина, организуют многочисленные мастер-классы, можно будет записаться в кружки и секции города. Кроме того, пройдет мини-дискотека, предусмотрена анимационная программа.

    Кузьминский лесопарк в Котельниках позовет гостей на детскую дискотеку, шоу мыльных пузырей, шоу роботов-трансформеров, состоится также мастер-класс по игре на электронной ударной установке. Это далеко не полный список мероприятий, которые будут приурочены к 1 сентября.

    В Серебряных Прудах в парке «Серебряный» пройдет масштабная игра-квест «Форд Боярд», там также будет анимационная программа, шоу мыльных пузырей, детская дискотека, мастер-класс «Дизайнер», презентуют внеурочную деятельность для всех желающих.

    В Парке имени Воробьева в Луховицах пройдет акция «Дорога в школу», игра-викторина «Секреты школьного портфеля», детская игровая программа «Первоклассное сентября», концерт творческих коллективов «Здравствуй, школа».

    В Коломне на территории Парка Мира пройдут показательные выступления, консультации, состоится запись в многочисленные творческие коллективы, пройдут встречи с педагогами и тренерами, важные мастер-классы, игры и конкурсы.

    В Красногорске все мероприятия пройдут в парке «Сказочный». Там пройдет квест «Форд Боярд», состоится шоу от цирковой студии «Цирк сестер Фоминых», анимационная программа для детей всех возрастов, игры и мастер-классы, в которых предусмотрены призы.

    Парк «Ёлочки» городского округа Домодедово в 16.00 пригласит на интеллектуальный квиз «Старшеклашка», игру КВН, флешмоб «Школьная линейка».

    Первый звонок в этом году прозвенит для 42 тысяч первоклассников Подмосковья. Губернатор Московской области Андрей Воробьев обратился к будущим школьникам с напутственным словом, пожелав им учиться с удовольствием.