Подмосковные парки пригласят школьников на марафон знаний 1 сентября

Первого сентября в 54 парках городских округов Подмосковья состоится так называемый «Марафон знаний», который приурочат к началу учебного года. Например, в Реутове пройдет авторский квест «Азбука города». Кроме того, состоятся презентации городских образовательных учреждений, акция «Добрая лавка», откроются спортивные площадки, пройдет презентация детских городских организаций для школьников.

В Можайске в парке «Ривьера» состоится насыщенная праздничная программа. С 14:00 там начнутся многочисленные мастер-классы для детей, пройдет детская анимация, будет игра «Форд Боярд», пройдет «Город профессий», будут присутствовать ростовые куклы, состоится детская дискотека с мыльными пузырями и множество других развлечений к 1 сентября.

В Сергиевом Посаде состоится праздничный концерт, там пройдет викторина, организуют многочисленные мастер-классы, можно будет записаться в кружки и секции города. Кроме того, пройдет мини-дискотека, предусмотрена анимационная программа.

Кузьминский лесопарк в Котельниках позовет гостей на детскую дискотеку, шоу мыльных пузырей, шоу роботов-трансформеров, состоится также мастер-класс по игре на электронной ударной установке. Это далеко не полный список мероприятий, которые будут приурочены к 1 сентября.

В Серебряных Прудах в парке «Серебряный» пройдет масштабная игра-квест «Форд Боярд», там также будет анимационная программа, шоу мыльных пузырей, детская дискотека, мастер-класс «Дизайнер», презентуют внеурочную деятельность для всех желающих.

В Парке имени Воробьева в Луховицах пройдет акция «Дорога в школу», игра-викторина «Секреты школьного портфеля», детская игровая программа «Первоклассное сентября», концерт творческих коллективов «Здравствуй, школа».

В Коломне на территории Парка Мира пройдут показательные выступления, консультации, состоится запись в многочисленные творческие коллективы, пройдут встречи с педагогами и тренерами, важные мастер-классы, игры и конкурсы.

В Красногорске все мероприятия пройдут в парке «Сказочный». Там пройдет квест «Форд Боярд», состоится шоу от цирковой студии «Цирк сестер Фоминых», анимационная программа для детей всех возрастов, игры и мастер-классы, в которых предусмотрены призы.

Парк «Ёлочки» городского округа Домодедово в 16.00 пригласит на интеллектуальный квиз «Старшеклашка», игру КВН, флешмоб «Школьная линейка».

Первый звонок в этом году прозвенит для 42 тысяч первоклассников Подмосковья. Губернатор Московской области Андрей Воробьев обратился к будущим школьникам с напутственным словом, пожелав им учиться с удовольствием.