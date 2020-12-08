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    08 декабря 2020, 13:50

    Киносеансы начнут проводить на катке в Реутове с 25 декабря

    Анастасия Аброськина, Ксения Чернухина

    С 25 декабря жителям и гостям подмосковного Реутова начнут показывать фильмы на катке. Площадку откроют в Центральном парке культуры и отдыха. В первый день посетителям покажут детскую сказку «Морозко».
    Киносеансы начнут проводить на катке в Реутове с 25 декабря | Изображение 1

    Здесь это станет возможным благодаря проекту «Кинокаток». Он стартовал 1 декабря в парке «Пехорка» подмосковной Балашихи. Ближайший показ там состоится 12 декабря.

    Компания «Мособлкино», выступившая организатором проекта, предлагает открытым площадкам Подмосковья присоединиться к созданию уникальной атмосферы на катках.

    Киносеансы начнут проводить на катке в Реутове с 25 декабря | Изображение 2

    Узнать подробности можно в «Мособлкино» по номеру 8 (495) 642-07-50 или электронной почте info@mosoblkino.ru.

    Ранее мы рассказали, как Подмосковье готовится к Новому году. Для жителей и гостей региона откроют 585 площадок. В их число войдут катки, лыжные трассы и горки.