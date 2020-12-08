Киносеансы начнут проводить на катке в Реутове с 25 декабря

С 25 декабря жителям и гостям подмосковного Реутова начнут показывать фильмы на катке. Площадку откроют в Центральном парке культуры и отдыха. В первый день посетителям покажут детскую сказку «Морозко».

Здесь это станет возможным благодаря проекту «Кинокаток». Он стартовал 1 декабря в парке «Пехорка» подмосковной Балашихи. Ближайший показ там состоится 12 декабря.

Компания «Мособлкино», выступившая организатором проекта, предлагает открытым площадкам Подмосковья присоединиться к созданию уникальной атмосферы на катках.

Узнать подробности можно в «Мособлкино» по номеру 8 (495) 642-07-50 или электронной почте info@mosoblkino.ru.

Ранее мы рассказали, как Подмосковье готовится к Новому году. Для жителей и гостей региона откроют 585 площадок. В их число войдут катки, лыжные трассы и горки.