01 апреля 2024, 13:21
Подмосковные паралимпийцы выиграли 9 медалей на комплексных зимних соревнованиях
Подмосковные спортсмены выиграли три золотые, пять серебряных и одну бронзовую награду на турнире «Зимние Игры Паралимпийцев „Мы вместе. Спорт“. Комплексные соревнования проходят с 18 марта по 30 апреля в Ханты-Мансийске, Южно-Сахалинске, Миассе и Новосибирске.
Как рассказали в Министерстве физической культуры и спорта Московской области, Олег Пономарев и Андрей Романов выиграли «золото в лыжных гонках среди незрячих спортсменов, а также получили две серебряные награды.
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Дмитрий Шульга и Максим Матвеев показали лучший результат в дисциплине «скоростной спуск» на соревнованиях по горным лыжам среди слепых спортсменов. Валерий Редкозубов и Евгений Героев оказались на втором месте в дисциплине «супер-комбинация» и «слалом».
Александр Ахмадулин получил серебряную медаль в турнире по сноуборд-кроссу среди спортсменов с поражением опорно-двигательного аппарата.
Сергей Бачу выиграл «бронзу» в дисциплине «сноуборд-кросс-слалом».
Подмосковные спортсмены сразятся за медали соревнований по керлингу на колясках среди смешанных команд с 22 по 30 апреля, в финальных состязаниях по шести видам спорта примут участие более 400 спортсменов.
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о строительстве новых спортивных объектов на территории региона.
Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».
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