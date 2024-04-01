Подмосковье 01 апреля 2024, 13:21 Подмосковные паралимпийцы выиграли 9 медалей на комплексных зимних соревнованиях «Центр спортивной подготовки по паралимпийским, сурдлимпийским и неолимпийским видам спорта» Московской области

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Подмосковные спортсмены выиграли три золотые, пять серебряных и одну бронзовую награду на турнире «Зимние Игры Паралимпийцев „Мы вместе. Спорт“. Комплексные соревнования проходят с 18 марта по 30 апреля в Ханты-Мансийске, Южно-Сахалинске, Миассе и Новосибирске.

Как рассказали в Министерстве физической культуры и спорта Московской области, Олег Пономарев и Андрей Романов выиграли «золото в лыжных гонках среди незрячих спортсменов, а также получили две серебряные награды.

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Дмитрий Шульга и Максим Матвеев показали лучший результат в дисциплине «скоростной спуск» на соревнованиях по горным лыжам среди слепых спортсменов. Валерий Редкозубов и Евгений Героев оказались на втором месте в дисциплине «супер-комбинация» и «слалом».

Александр Ахмадулин получил серебряную медаль в турнире по сноуборд-кроссу среди спортсменов с поражением опорно-двигательного аппарата.

Сергей Бачу выиграл «бронзу» в дисциплине «сноуборд-кросс-слалом».

Подмосковные спортсмены сразятся за медали соревнований по керлингу на колясках среди смешанных команд с 22 по 30 апреля, в финальных состязаниях по шести видам спорта примут участие более 400 спортсменов.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о строительстве новых спортивных объектов на территории региона.

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