Подмосковье 19 апреля 2023, 23:42 Подмосковные организаторы рассказали о форматах проведения «Бессмертного полка» в 2023 году Фото с сайта правительства Московской области

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В этом году шествие «Бессмертного полка» решили не проводить. При этом жители Московской области смогут разместить портреты ветеранов на одежде, в соцсетях или на автомобилях, сообщили на пресс-конференции в МИА «Россия сегодня».

«Год назад в акции „Бессмертный полк“ в Подмосковье приняли участие более полумиллиона человек. И, несмотря на то, что сейчас не состоится традиционное шествие, думаю, чествовать героев будет не меньше наших жителей», — рассказала министр информационных и соцкоммуникаций региона Екатерина Швелидзе.

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Портрет можно будет напечатать в МФЦ бесплатно. Волонтеры раздадут жителям георгиевские ленточки.

«Бессмертный полк в этом году в целях безопасности пройдет в других форматах», — заявила сопредседатель Центрального штаба ООД «Бессмертный полк России» и депутат Госдумы Елена Цунаева.

В этом году лица героев, которые люди будут присылать для участия в Бессмертном полку онлайн, в День Победы украсят экраны и медиа-фасады страны.

«Мострансавто и региональное отделение Бессмертного полка России проведут совместную акцию „Бессмертный полк“ в автобусах и автовокзалах Московской области. На сегодняшний день уже собрано порядка 500 историй о героях ВОВ, в том числе тружениках тыла, с портретами», — заявил глава штаба регионального отделения Бессмертного полка России Валерий Анисимов.

В канун Дня Победы герои будут «сопровождать» пассажиров на маршрутах региона. Также в государственных организациях организуют «Стены памяти», где можно будет разместить портреты героев.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о непрерывной работе волонтеров по сбору гуманитарной помощи бойцам СВО.

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