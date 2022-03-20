Подмосковные общественники раздали гуманитарную помощь жителям Волновахи

Фуры с гуманитарной помощью, собранной в Московской области, доехали до Донецкой Народной Республики. Представители Народного фронта, региональной Общественной палаты и участники движения «Волонтеры Подмосковья» раздали продукты, воду, лекарства и средства личной гигиены жителям Волновахи.

В Донбасс подмосковные общественники доставили 20 тонн груза. В пути они провели около 20 часов. Первым пунктом остановки стала столица ДНР.

«Груз доехал из Московской области напрямую в Донецк. Доехали до распределительного пункта. Сейчас все это соберут в пакеты, в наборы. Завтра планируем довезти до Волновахи. Там люди ждут. У нас всю ночь будет идти работа, будем фасовать», — рассказал сопровождавший груз бизнесмен и член штаба Народного фронта Московской области Юрий Ваганов.

На следующий день подмосковные общественники прибыли в Волноваху. Местные жители встали в очередь, чтобы получить необходимую гуманитарную помощь.

По оценке Юрия Ваганова, гуманитарную помощь получили около 150 человек. Он отметил, что ощущения от пострадавшего от обстрелов города у него ужасные.

Московская область продолжает собирать гуманитарную помощь для эвакуированных жителей Донбасса в Россию и оставшихся в Донецкой и Луганской народных республиках людей. В ближайшее время туда отправится еще три фуры с гуманитарным грузом общей массой 50 тонн.

Гуманитарную помощь в Подмосковье принимают в более чем 130 пунктах сбора. Туда можно принести продукты питания, медикаменты, теплые вещи, средства гигиены, детское питание и игрушки — все, что людям необходимо для нормальной жизни.