Одежда, еда и стройматериалы. Подмосковье направило в Донбасс 50 тонн гуманитарной помощи

Гуманитарную помощь для жителей Донецкой и Луганской народных республик собрали представители Народного фронта, Общественной палаты Московской области и участники движения «Волонтеры Подмосковья». Одежду, продукты, воду, предметы гигиены, обогреватели и строительную пленку для дверей и окон получат жители Донбасса в ближайшее время.

На складе в городском округе Домодедово волонтеры загрузили коробки с гуманитарным грузом в очередную фуру. Это одна из трех машин, которые сегодня отправится в путь к жителям республик Донбасса.

Всего волонтеры собрали 50 тонн гуманитарной помощи. Сделать это помогли неравнодушные жители Московской области и представители бизнеса региона.

Как отметил бизнесмен и участник штаба Народного фронта Московской области Юрий Ваганов, все сплотились ради одного большого дела.

«Это жизненно необходимо сейчас — и тем людям, которые сегодня в безопасности, в пунктах временного размещения в Московской области, и тем, кто остался на территории Донбасса. Вместе с такой помощью люди прежде всего получают и чувствуют нашу поддержку, нашу заботу и тепло, а это для них сейчас самая главная необходимость», — подчеркнул он.

Машины с грузом проведут в пути около 25 часов. За это время они преодолеют более 1200 километров. Сопровождением и раздачей гуманитарной помощи жителям на месте займутся представители Народного фронта и Общественной палаты Подмосковья.

Это не первая гуманитарная поездка общественников в Донбасс. Накануне они вернулись из Донецка и Луганска, где раздали 20 тонн продуктов, воды и одежды местным жителям.

В Подмосковье работают 130 пунктов сбора гуманитарной помощи. Там собирают вещи как для вынужденных переселенцев из Донбасса, которые эвакуировались в Россию, так и для жителей Донецкой и Луганской народных республик. В пунктах принимают продукты, медикаменты, теплые вещи, средства гигиены, детское питание и игрушки.