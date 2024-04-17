Эксклюзив 17 апреля 2024, 10:22 Подмосковные налоговые льготы. Кому положены и как получить УФНС: в Подмосковье отдельные льготы на имущество есть для матерей-героинь Телеканал «360»

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Налоговые льготы можно рассматривать как полное или частичное освобождение от уплаты либо предоставление вычета. Их могут предоставлять на федеральном, региональном или местном уровне. Об этом в интервью с ведущей «360» Юлией Минаковской рассказала начальник отдела имущественных и ресурсных налогов УФНС России Наталья Симакова.

Есть полное освобождение от уплаты налога для физических лиц по одному объекту каждого вида. Это может быть квартира, жилой дом, комната, машиноместо. Основные категории, которые могут рассчитывать на льготы: лица, воспитывающие трех и более несовершеннолетних детей, пенсионеры, предпенсионеры, инвалиды, герои России, кавалеры ордена Славы.

Но у нас региональные и местные органы власти наделены полномочиями по установлению дополнительных льгот. Законом Московской области «О льготном налогообложении» предусматривается освобождение от уплаты транспортного налога определенных категорий. Это участники боевых действий, мобилизованные, граждане, которые заключили контракт с Министерством обороны России и принимающие участие в специальной военной операции, инвалиды, родители, воспитывающие детей-инвалидов. Наталья Симакова

Также предусмотрены льготы на местном уровне. Их получают пенсионеры, у которых доход ниже средней величины прожиточного минимума, установленного в Московской области, матери-героини. Это также могут быть лица, воспитывающие четырех и более несовершеннолетних детей.

«Для того, чтобы воспользоваться своим правом на льготу, лицо может подать в любой налоговый орган заявление, что он хочет воспользоваться льготой, и может предоставить документы, подтверждающие это право. <…> Налоговый орган рассмотрит их в течение 30 дней. В адрес налогоплательщика направят либо уведомление о подтверждении его права на льготу, либо отказ в предоставлении льготы», — объяснила Симакова.

Бывает, что человек не получает льготу, хотя должен. Такая ситуация возникает, если житель не подал советующего заявления, а у налогового органа нет документа, подтверждающего, что тот относится к льготной категории.

Ранее юрист Виктор Мачехин предположил — если в России введут прогрессивную шкалу налогообложения, то, скорее всего, примут и новые льготы. Речь идет, в том числе, об инвестиционных и социальных вычетах.