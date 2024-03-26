Деньги 26 марта 2024, 16:44 Юрист Мачехин предположил, что в России введут новые льготы при переходе на прогрессивное налогообложение

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Если в России введут прогрессивную шкалу налогообложения, то, скорее всего, примут и новые льготы. Об этом «Газете.Ru» рассказал кандидат юридических наук, ведущий научный сотрудник Лаборатории исследований налоговой политики Президентской Академии Виктор Мачехин.

По его словам, первый шаг сделали во время пандемии, когда приняли решение поднять подоходный налог до 15% для тех, чей совокупный доход превысил пять миллионов в год. Однако, как отметил эксперт, сейчас речь идет о более радикальном повышении ставки.

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Мачехин также предположил, что ее будут повышать постепенно. Наряду с этим появятся новые и расширятся действующие инвестиционные и социальные вычеты и иные льготы.

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