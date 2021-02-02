Подмосковные музеи и школы превратят в арт-объекты при помощи граффити

«Мы спросили у учреждений культуры — кто-то хотел бы, чтобы на их стенах появилось стрит-арт искусство? Было огромное количество заявок — около 130. После фильтра осталось 53 объекта культуры по всей Московской области: музеи, дома культуры, школы и так далее», — рассказала Елена Харламова.

Как подчеркнула первый зампред комитета по архитектуре и градостроительству Московской области — главный архитектор Подмосковья Александра Кузьмина, организаторы проекта подобрали как можно более подходящие здания для того, чтобы реализовать эту идею.

«Очень деликатно отнеслись к выбору объектов. Это те, которые испортить сложно. Они великолепно построены, но со стороны качества фасада они далеки от эталона», — сказала Кузьмина.

Создатели проекта «Графика города» стремятся преобразить городское общественное пространство через актуальную графику и дизайн, превратить бетонные стены детских школ искусств, библиотек и домов культуры в арт-объекты.