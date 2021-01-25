Выставка к 200-летию Достоевского откроется в Зарайске 28 января

В этом году исполняется 200 лет со дня рождения Федора Достоевского и 175 лет со дня рождения скульптора Анны Голубкиной. В честь этих дат в Подмосковье подготовили выставку «Голубкина. Достоевский. Зарайск». Она откроется 28 января в государственном музее-заповеднике «Зарайский кремль». Об этом рассказали в пресс-службе Министерства культуры региона.

Подмосковье является неотъемлемой частью жизни великого писателя. Об этом рассказала министр культуры региона Елена Харламова.

«Подмосковье сыграло в жизни великого писателя особую роль. Здесь прошли его детские годы, которые потом нашли свое отражение во многих его произведениях: „Мужик Марей“, „Бедные люди“, „Преступление и наказание“, „Бесы“, „Идиот“, „Братья Карамазовы“. В год 200-летия Федора Михайловича Достоевского мы хотим сохранить и восстановить его великое наследие, все, что связано с его именем. Поэтому мы восстанавливаем флигель, готовим экспозицию, расширяем дорогу, хотим попытаться разобраться с захоронениями Достоевских, чтобы перезахоронить родителей писателя вместе», — пояснила министр.

Харламова добавила, что при этом ведомство учтет интересы жителей и экспертные мнения ученых, занимающихся Достоевским. В рамках работ исторический ландшафт и установленные охранные зоны сохранят.

Имена Анны Голубкиной и Федора Достоевского навсегда вписаны в историю русской культуры и неразрывным образом связаны с Зарайском.

Гости выставки увидят произведения Голубкиной и Достоевского, фотографии старого Зарайска, предметы крестьянского быта, альбом 1893 года с акварельными рисунками Н. Н. Каразина к сочинениям Ф. М. Достоевского, фотографии зарайских пейзажей начала XX века, предметы археологических раскопок, Библию из семьи Голубкиных и факсимильное издание Евангелия, принадлежавшего Достоевскому.