Подмосковье 02 февраля 2024, 11:18 Подмосковные МФЦ открыли прием заявок на голосование по месту пребывания на выборах президента Пресс-служба администрации города или района

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Жители Подмосковья смогут проголосовать на любом удобном участке на выборах президента России. Региональные МФЦ открыли прием заявлений.

«Чтобы проголосовать на выборах президента России по месту пребывания, избирателям нужно оформить заявление в любом центре „Мои документы“ Подмосковья. С собой следует взять паспорт или временное удостоверение личности», — рассказала министр государственного управления, информационных технологий и связи Московской области Надежда Куртяник.

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Прием заявок продлится по 11 марта. Специалисты МФЦ оформят документ и помогут выбрать подходящий участок для голосования. На руки избиратель получит отрывную часть заявления: с ней нужно прийти в день голосования на выбранный участок.

Если житель подаст несколько аналогичных заявлений, действительным будет считаться только первое.

Оформить заявку на голосование по месту нахождения можно также в территориальных избирательных комиссиях и на портале госуслуг.

Выборы президента России в 2024 году пройдут в течение трех дней — с 15 по 17 марта. Фонд «Общественное мнение» сообщил, что поддержку Путину выражают 79,8% россиян.

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