06 мая 2023, 02:26
Подмосковные лесничие приведут в порядок больше сотни памятников героям ВОВ к 9 Мая
Лесничие Московской области приведут в порядок более ста памятников и мемориалов. Из них 17 находятся на территории лесов. Мероприятия проведут в преддверии Дня Победы.
«Накануне великого праздника Дня Победы были проведены субботники по благоустройству памятных мест и воинских захоронений. Здесь убрана прошлогодняя листва, собран мусор и удалена нежелательная растительность», — рассказал курирующий комлесхоз зампред правительства Подмосковья Георгий Филимонов.
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Больше всего воинских памятников находятся на территории лесничеств Бородинского округа — 10 объектов, Волоколамска — 20, Звенигородского — 10, Истры — семь, Клина — девять и Подольска — семь памятников.
Ранее губернатор Андрей Воробьев призвал жителей поучаствовать в посадке деревьев в память о погибших родных и близких в годы Великой Отечественной войны. Акцию проведут 13 мая.
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День Победы 9 мая
Памятники
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