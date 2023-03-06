Подмосковье 06 марта 2023, 15:41 Подмосковные леса расчистили от 180 аварийных деревьев в феврале

Читать 360tv в

Более 180 старых деревьев удалили из лесов Подмосковья в феврале. Санитарные рубки будут продолжаться в течение всего года.

Зампред правительства Подмосковья Георгий Филимонов отметил, что в список на удаление попали деревья, о которых ранее заявляли местные жители. Это стволы с наличием серьезных изъянов, в том числе с гнилью и опасным наклоном.

Реклама

Председатель Комитета лесного хозяйства Московской области Олег Баженов рассказал, что больше всего аварийных деревьев убрали с территории Сергиево-Посадского лесничества — 70 штук. Еще по 30 вырубили в Звенигородском и Ступинском.

Реклама

В течение года в рамках санитарных рубок из лесов региона удалят более четырех тысяч аварийных деревьев.

Недавно губернатор региона Андрей Воробьев сообщил, что к осени этого года в Подмосковье будет на семь лесопарков больше. Они появятся во Фрязине, Подольске, Химках, Люберцах, Видном, Истре и Наро-Фоминске.