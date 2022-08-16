Подмосковные леса практически полностью защитили от пожаров

В подмосковных лесах на 95% выполнены работы по устройству противопожарных минерализованных полос. Работы проводятся в рамках выполнения государственного задания 2022 года силами подведомственного Комитету лесного хозяйства ГАУ МО «Центрлесхоз».

«В этом году на территории гослесфонда было запланировано устройство противопожарных минерализованных полос протяженностью 1900 километров. Уже сделано 1817,57 километров. По состоянию на 16 августа 95,7% выполненных работ принято актами», — рассказал заместитель председателя правительства Московской области Георгий Филимонов.

Филимонов отметил, что в некоторых лесничествах Подмосковья устройство полос удалось выполнить с опережением графика. Еще в нескольких оно уже близко к завершению. Минерализованные полосы по-настоящему хорошо защищают от возгораний. Они не позволяют пламени в быстрые сроки распространиться на большие площади.

Противопожарная минерализованная полоса — это искусственно созданная полоса на поверхности земли, на которой нет горючих материалов, ее заранее обработали до сплошного минерального слоя почвы. Таким образом, получается серьезная преграда на пути лесного пожара, выходит барьер на поверхности земли.

«Противопожарные минерализованные полосы используются при создании разрывов-просек, делящих огромные территории массивов деревьев на участки, препятствуя движению низовых пожаров. Их ширина должна составлять не менее 1,4 метра в зависимости от способа их создания с учетом возможного характера и интенсивности распространения пожаров, почвенных и лесорастительных условий, степени природной и фактической пожарной опасности участка леса», — уточнил председатель Комитета лесного хозяйства Московской области Олег Баженов.

Ранее губернатор Андрей Воробьев назвал экологию в Подмосковье бесценной. В регионе реализуется масштабная программа по обустройству 50 лесопарковых зон.