Подмосковные легкоатлеты завоевали 20 медалей Спартакиады сильнейших

В Челябинске завершились соревнования Всероссийской спартакиады сильнейших спортсменов по легкой атлетике.

Сборная Московской области положила в свою копилку всего 20 медалей турнира. Спортсмены завоевали девять золотых, четыре серебряных и семь бронзовых наград.

Заключительный день турнира — 28 августа — принес подмосковным легкоатлетам сразу восемь наград Спартакиады сильнейших.

«В последний день соревнований в Челябинске подмосковные спортсмены завоевали восемь медалей. Золото в метании молота у Софьи Палкиной, в беге на 110 метров с барьерами — у Сергея Шубенкова и у Вероники Архиповой, Екатерины Федяевой, Марии Тарабанской и Юлии Спиридоновой в эстафете 4×400 метров. Серебряную медаль завоевал Андрей Романов в метании молота. Бронза в метании молота у Елизаветы Царевой и Дениса Лукьянова, в метании копья — у Николая Орлова, а также у Ивана Орехова, Максима Федяева, Владимира Лысенко и Леонида Карасева в эстафете 4×400 метров», — сообщил министр физической культуры и спорта Московской области Дмитрий Абаренов.

В предыдущие дни соревнований чемпионами стали: Мария Ласицкене, Константин Толоконников, Мария Тарабанская, Екатерина Ивонина, Ирина Болдырева и Алексей Федоров.

Вице-чемпионами стали: Александр Добренький, Данила Чечела, Максим Федяев, Вероника Архипова, Леонид Карасев и Юлия Спиридонова.

И на третью ступень пьедестала поднялись: Владимир Лысенко, Елена Тимакова, София Миронова, Екатерина Федяева, Ирина Болдырева и Андрей Лукин.

Соревнования по легкой атлетике проходили в Челябинске с 24 по 28 августа, но окончательный итог командной борьбы будет подведен после марафона, который пройдет в Москве 18 сентября.

На Спартакиаде сильнейших Московскую область представляли 39 легкоатлетов, а общее количество участников превысило 440 человек.

Ранее губернатор Андрей Воробьев поручил поддержать детско-юношеский спорт и хоккей в Подмосковье.