Подмосковье 22 апреля 2024, 17:13 Подмосковные легкоатлеты выступили на всероссийском турнире фото: Всероссийская федерация легкой атлетики

Читать 360tv в

Представители Московской области выиграли 13 медалей на всероссийских соревнованиях по метанию молотов, дисков и толканию ядра. В копилке Подмосковья пять золотых, четыре серебряные и четыре бронзовые награды.

За звание лучших боролись взрослые атлеты, юниоры и юниорки, а также юноши и девушки. Соревнования прошли в два дня. В первый день спортсмены соревновались в метании диска и молота. Во второй день легкоатлеты толкали ядра.

Реклама

Напомним, первый этап серии «Королева спорта» — всероссийских соревнований по метаниям за призы Альзама Низамутдинова, проходил 20 и 21 апреля в спортивном комплексе «Юность» в Сочи.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о строительстве новых спортивных объектов на территории региона. Среди них катки, оздоровительные центры, манежи, стадионы, бассейны и не только.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».